Сербия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Белград не будет присоединяться к санкциям против Москвы, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич на пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Конечно, когда речь идет о Сербии, мы со своей стороны будем также оказывать любую поддержку России и, как вы уже знаете, мы не присоединились и не присоединимся к односторонним санкциям, которые были введены против России, так называемым мерам", — сказал дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Из имеющихся в распоряжении РИА Новости отрывков текста речи министра стало известно, что глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в вашингтонском Институте мира, призовет Евросоюз усилить санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.