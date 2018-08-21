ДНР предлагает обсудить в Минске возможность введения "школьного" перемирия

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на предстоящей встрече контактной группы в Минске намерены инициировать введение "школьного" перемирия в Донбассе в преддверии нового учебного года, заявил во вторник РИА Новости полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 22 августа. Подгруппы по гуманитарным, политическим вопросам и безопасности проведут двухдневные переговоры, которые начнутся во вторник.

"На предстоящем заседании (контактной группы. – Прим. ред.) в Минске будет обсуждаться вопрос возобновления обязательств сторон по соблюдению режима прекращения огня в преддверии нового учебного года. Привязка к значимым событиям для введения нового перемирия имеет определенную логику", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что за время конфликта в Донбассе было предпринято более 20 попыток прекратить обстрелы, но ни одна из них не привела к полному прекращению огня в регионе.

"Но с уверенностью можно сказать, что такого рода договоренности позволяют снизить уровень эскалации. Надеюсь, наша инициатива найдет отклик у украинской стороны. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы дети Донбасса смогли учиться в спокойной, мирной обстановке", — заявил полпред ДНР. По словам Пушилина, вопрос прекращения огня к началу учебного года будет обсуждаться уже на заседании подгруппы по безопасности во вторник.