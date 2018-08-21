МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США депортировали в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия, сообщил Белый дом.

Яков Палий, выходец с Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957-м, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении. В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья США отозвал гражданство Палия, а годом спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США депортировали 95-летнего Палия из его дома в Нью-Йорке в понедельник, сообщили СМИ.

Отмечается, что пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, так как он не немецкий гражданин.