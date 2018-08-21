По президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Несколько ракет было выпущено по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам, сообщает афганский телеканал Tolo news.

По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.

Позже стало известно, что атаку произвела группа повстанцев, двое из них ликвидированы.

There have been many rockets lanched near to the Presidency Palace on Kabul while Pr. Ghani was speaking in EID Cermony, accoding to @TOLOnews. — Sakhi Khalid (@Gh_SAKHA) 21 августа 2018 г.

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