В Кабуле ликвидировали двух повстанцев, обстрелявших президентский дворец

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали двух повстанцев, совершивших ракетные удары по президентскому дворцу, бои продолжаются, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее сообщалось, что несколько ракет было выпущено во вторник по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.

Как сообщил источник телеканала, группа повстанцев выпустила несколько ракет по президентскому дворцу. "Двое из них были ликвидированы силами безопасности", — приводит в Twitter телеканал слова источника.

По данным телеканала, ракеты были выпущены из района, где расположена одна из крупнейших мечетей Кабула "Идгах". В настоящее время в этом районе продолжаются бои. С воздуха огонь по повстанцам ведет военный вертолет, район был оцеплен силами безопасности.

"Существуют группировки, которые продолжают насилие и, совершив ракетный обстрел, они не смогут остановить развитие Афганистана", — приводит телеканал заявление Гани в ответ на обстрел.