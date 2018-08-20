В МИД России рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Трое российских альпинистов, пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Восточного Памира в Таджикистане, остаются в отделении реанимации в Душанбе, однако идут на поправку, сообщил МИД РФ.

В отделении реанимации клиники "Истиклол" в Душанбе остаются двое пациентов в тяжелом, но стабильном состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести, добавил МИД.

"Как заявляют врачи, у всех пострадавших прослеживается положительная динамика, они быстро идут на поправку", — сообщило ведомство. МИД напомнил также, что 17 августа тела троих погибших в аварии Ми-8 альпинистов были отправлены рейсом авиакомпании "Сомон Эйр" в Москву.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа 12 августа совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.