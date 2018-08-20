В Швейцарии в возрасте 100 лет умер создатель первых в мире кварцевых часов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр скончался в возрасте 100 лет в Швейцарии, сообщила газета Arcinfo со ссылкой на заявление семьи часовщика.

Ле Культр приходится внуком основателю знаменитой часовой фирмы Jaeger-LeCoultre.

Первая марка наручных кварцевых часов, известных как Beta 1, была представлена в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, проводимом Швейцарским обществом хронометрии (СЕН).

Ле Культр являлся одним из основателей Швейцарского центра электроники и микротехники, который в 1984 году пришел на смену СЕН.