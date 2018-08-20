Шойгу рассказал о роли Египта в укреплении безопасности в регионе

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия заинтересована в лидирующей позиции Египта в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Он подчеркнул, что Египет был и остается важнейшим партнером России в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки", — сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами в сфере антитеррора будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.