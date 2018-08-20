Стали известны подробности стрельбы в центре Харькова

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Мужчина, открывший в ночь на понедельник стрельбу возле здания горсовета в Харькове, стрелял из двух пистолетов, заявил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области сообщила, что неизвестный устроил стрельбу возле здания горсовета в Харькове, ранение получили охранник, а также полицейский, который впоследствии скончался. Полиция завела уголовные дела.

"Мужчина шел мимо горсовета, достал два пистолета, начал стрелять по зданию. Охранники услышали выстрел, им показалось, что это петарды, один из них решил выйти посмотреть, вышел и получил два пулевых ранения", — цитирует Сидоренко сайт телеканала "112 Украина".

Он отметил, что охранник горсовета, получивший ранения, находится в очень тяжелом состоянии.