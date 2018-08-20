КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. В центре Харькова неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, один из стражей порядка погиб, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Информация о том, что у горсовета города слышны выстрелы, поступила около 0.37 (время совпадает с московским). Приехав на место, полицейские увидели раненого охранника, рядом с которым стоял неизвестный мужчина.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Начаты производства по статьям Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".