КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. В центре Харькова неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, один из стражей порядка погиб, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице", — говорится в сообщении.
Начаты производства по статьям Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".