Эрдоган заявил о готовности к строительству канала "Стамбул"

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Турция ведет активную подготовку к началу строительства канала "Стамбул", который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой проливу Босфор, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", — сказал Эрдоган, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции.

Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Реализация проекта позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Канал "Стамбул" должен стать самым масштабным проектом в преддверии столетия создания Турецкой Республики, которое будет отмечаться в 2023 году. Ранее министр транспорта Турции Ахмет Арслан объявил о маршруте канала, который пройдет параллельно Босфору и начнет строиться в этом году.