На Украине ответили на обвинения американских СМИ в предательстве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинская компания "Мотор Сич" прокомментировала претензии американских газеты The Washington Times из-за поставок авиадвигателей в Китай, усмотрев в публикации "российский след".

"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", — говорится в заявлении "Мотор Сич", которое приводит сайт 061.ua.

В компании напомнили, что после событий 2014 год "Мотор Сич" лишилась традиционного рынка сбыта в России, и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.

В заявлении также говорится, что отказ от рынка сбыта в КНР не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с "Мотор Сич".

Ранее американская газета The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.

Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, заявил в интервью изданию, что "украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США".

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, призвал США надавить на Украину, чтобы остановить поставку двигателей.