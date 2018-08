МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина вопреки интересам США продала двигатели для боевых самолетов в Китай, об этом сообщает американская газета The Washington Times.

По данным издания, украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

Эксперт по Китаю, бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя данную информацию, отметил, что Киев, таким образом, помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей.

"По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США", — констатировал Триплетт.

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам двигателей.

Скандал вокруг передачи ракетных технологий КНДР

В прошлом году украинское КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times

В Киеве после этого сделали ряд противоречивых заявлений. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеет под собой никаких оснований".

Военная помощь США Украине

Президент США Дональд Трамп подписал ранее оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов), что будет включать и поставки "летальных вооружений".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную информацию, отметила, что поставки американского оружия Киеву идут на руку политикам, не заинтересованным в урегулировании конфликта в Донбассе.