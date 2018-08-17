Четверо пострадавших в горах Таджикистана альпиниста остаются в реанимации

ДУШАНБЕ, 17 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Четыре альпиниста, пострадавшие при жесткой посадке вертолета в горах Восточного Памира в Таджикистане, по-прежнему находятся в реанимации клиники "Истиклол" в Душанбе, сообщил РИА Новости в пятницу советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсутдинов.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов утром в пятницу были отправлены из Душанбе на родину.

"В реанимации по-прежнему остаются 49-летняя Татьяна Горбатюк, состояние которой оценивается как стабильно тяжелое, и 66-летний Виктор Дубина, его состояние также стабильно тяжелое", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, состояние еще двух пострадавших, 48-летнего Александра Соболенко и 44-летнего Вячеслава Труша, оценивается как средней степени тяжести, у госпитализированных прослеживается положительная динамика.

"Они быстро идут на поправку и до сих пор не переведены в стационар только ввиду необходимости более тщательного ухода, который обеспечивается в реанимационном отделении", — добавил Шамсутдинов.