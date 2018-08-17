В Индии объявили траур из-за кончины экс-премьера страны Атала Ваджпаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг — РИА Новости. Семидневный траур в связи с кончиной известного политика, бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи начался в стране.

Как сообщило накануне индийское МВД, траур продлится в течение семи дней — до 22 августа. По распоряжению делийских властей, все правительственные учреждения в столице в этот день будут закрыты. Занятия в школах и университетах, а также любые развлекательные мероприятия будут отменены. Все государственные флаги приспущены на половину древка.

Ваджпаи, 11-й премьер-министр Индии, скончался накануне в возрасте 93 лет в одной из больниц Нью-Дели, куда он был помещен в начале июня с заболеванием почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось. До самой смерти он содержался во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS), который является одним из ведущих медицинских центров в стране. В четверг утром AIIMS сообщил, что состояние экс-премьера по-прежнему остается критическим, а сам он подключен к системам жизнеобеспечения. К концу дня Ваджпаи не стало.

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года. В 1998 году его правительство санкционировало проведение испытаний ядерного оружия, что привело к еще большему осложнению отношений Индии и Пакистана. Во время государственного визита в Индию президента РФ Владимира Путина в 2000 году при Ваджпаи была подписана историческая Декларация о стратегическом партнерстве. Она стала первым документом такого рода в отношениях между двумя странами.