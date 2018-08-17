Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов отправили в Россию

ДУШАНБЕ, 17 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Тела трех российских альпинистов, погибших в Таджикистане при аварии вертолета, отправлены на родину в пятницу утром из аэропорта Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

Транспортировку тел альпинистов Тимура Барабанова, Александра Абросимова и Руслана Тараканова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах Восточного Памира, осуществляет таджикская частная авиакомпания "Сомон Эйр" рейсом Душанбе-Москва, вылетевшим 08.00 местного времени (06.00 мск).

Тело альпиниста Тимура Барабанова на родину сопровождает его сестра.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Ранее сообщалось, что тела погибших могут быть отправлены на родину уже в четверг.