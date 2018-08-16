Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов отправят в Россию в пятницу

ДУШАНБЕ, 16 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Тела трех российских альпинистов, погибших в Таджикистане, будут отправлены на родину в пятницу утром, сообщили РИА Новости Совете по развитию туризма.
"Тела альпинистов Тимура Барабанова, Александра Абросимова и Руслана Тараканова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах восточного Памира, будут отправлены как "груз 200" рейсом Душанбе-Москва таджикской авиакомпании "Сомон Эйр". Вылет в 8.00 местного времени (06.00 мск)", — сообщил представитель Совета.
По его словам, тело Руслана Тараканова планировали отправить рейсом российской авиакомпании Ural Airlines, но авиаперевозчик не имеет разрешения на перевозку "груза 200". Представитель Совета по развитию туризма добавил, что тело Тимура Барабанова на родину будет сопровождать его сестра.