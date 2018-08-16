Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов отправят в Россию в пятницу

ДУШАНБЕ, 16 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Тела трех российских альпинистов, погибших в Таджикистане, будут отправлены на родину в пятницу утром, сообщили РИА Новости Совете по развитию туризма.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Ранее сообщалось, что тела погибших могут быть отправлены на родину уже в четверг.

"Тела альпинистов Тимура Барабанова, Александра Абросимова и Руслана Тараканова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах восточного Памира, будут отправлены как "груз 200" рейсом Душанбе-Москва таджикской авиакомпании "Сомон Эйр". Вылет в 8.00 местного времени (06.00 мск)", — сообщил представитель Совета.

По его словам, тело Руслана Тараканова планировали отправить рейсом российской авиакомпании Ural Airlines, но авиаперевозчик не имеет разрешения на перевозку "груза 200". Представитель Совета по развитию туризма добавил, что тело Тимура Барабанова на родину будет сопровождать его сестра.