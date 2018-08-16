Умер бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет, передает телеканал NDTV.

Ваджпаи 11 июня госпитализировали во Всеиндийский институт медицинских наук — один из ведущих медицинских центров — с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор его состояние с каждой неделей непрерывно ухудшалось.

Сегодня утром в институте сообщили, что состояние экс-премьера по-прежнему остается критическим и его подключили к системам жизнеобеспечения. К концу дня Ваджпаи не стало.

"Его уход из жизни знаменует собой конец эпохи. Он жил для народа и усердно служил ему на протяжении десятилетий", — написал в твиттере нынешний премьер Индии Наредра Моди, добавив, что для него это "личная и незаменимая потеря".

Атал Бихари Ваджпаи возглавлял индийское правительство дважды — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998-го по май 2004 года. В 2000 году, во время государственного визита в Индию президента России Владимира Путина, была подписана историческая Декларация о стратегическом партнерстве. Она стала первым подобным документом в отношениях между двумя странами.