Немецкая газета назвала причину неэффективности американских санкций

Москва, 16 авг — РИА Новости. Вводимые властями США экономические санкции в долгосрочной перспективе оказываются неэффективными, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Автор статьи напоминает, что только за первый год президентства Дональда Трампа США ввели ограничительные меры против более чем 700 человек, правительственных организаций и компаний. В результате такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран потеряли доступ к американскому рынку и капиталу, а США при этом пользуются доминирующим положением своей национальной валюты, констатирует издание.

Однако в недалекой перспективе подобные действия Соединенных Штатов часто не достигают поставленной цели и не имеют эффекта, а в долгосрочной перспективе, как подчеркивает автор статьи, они и вовсе приводят к противоположному результату.

Как поясняет Handelsblatt, власти Ирана от подобных конфликтов с США получают только пользу, схожая ситуация складывается в России, Венесуэле, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет популярности среди населения.

Это, как полагает издание, и есть главная проблема подобной политики Соединенных Штатов. Санкции, призванные повлиять на руководство отдельных стран, вынуждают правительства этих государств еще упорнее отстаивать свой текущий курс, при этом давая им возможность выставить себя в роли жертвы агрессии.

В подобной ситуации для противников США трудно найти более удобного соперника, чем Трамп, заключает издание.

Восьмого августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции, вступающие в силу 22 августа в связи с инцидентом в Солсбери. Новый пакет ограничительных мер затрагивает поставки в Россию электронных устройств и компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. В дальнейшем США также готовы понизить уровень дипломатических отношений между странами и заморозить взаимную торговлю.

В начале августа министерство финансов США ввело санкции против глав минюста и МВД Турции, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека" из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, 13 августа Соединенные Штаты восстановили ряд масштабных ограничительных мер против Ирана, выйдя перед этим из ядерной сделки с Тегераном.