В посольстве рассказали о состоянии раненных в Таджикистане альпинистов

ДУШАНБЕ, 15 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Четыре российских альпиниста, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, до сих пор находятся в реанимации медцентра "Истиклол", еще три россиянина выписаны из больницы, сообщил в среду РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"По состоянию на 14 августа, в реанимации медицинского центра "Истиклол" остаются: 49-летняя Татьяна Горбатюк, состояние которой оценивается как стабильно тяжелое, 66-летний Виктор Дубина — его состояние также стабильно тяжелое, 48-летний Александр Соболенко — состояние средней степени тяжести и 44-летний Вячеслав Труш — также средней степени тяжести", — заявил Шамсутдинов.

По словам врачей, у всех пострадавших наблюдается положительная динамика, все находятся в сознании.

"Трое из группы российских альпинистов выписаны из медцентра "Истиклол", но продолжают оставаться в Душанбе для поддержки своих товарищей. Еще трое — Сергей Миронов, Юлия Фейгина и Павел Шубин в среду покинули Таджикистан", — добавил дипломат.