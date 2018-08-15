Сестра погибшего в Таджикистане альпиниста опознала его

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Сестра погибшего при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана альпиниста Тимура Барабанова опознала тело брата и занимается отправкой его на родину, сообщила воронежская федерация альпинизма.

Ранее сообщалось, что сестра Тимура отправилась в Душанбе.

"Зоя была в морге, опознала Тимура. Сейчас занимается отправкой (тела) домой. Скорее всего, самолетом до Воронежа. Дата, когда привезут, пока неизвестна", — сообщает федерация.

Ранее в Совете по развитию туризма Таджикистана РИА Новости сообщили, что тела трех российских альпинистов, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, могут отправить на родину в четверг.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

В числе погибших — 32-летний житель Воронежа альпинист Тимур Барабанов. У него остались отец и сестра.