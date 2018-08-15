Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 37 человек‍

Сотрудники полиции со служебными собаками на месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе

Сотрудники полиции со служебными собаками на месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. При обрушении автомобильного моста в Генуе погибли 37 человек. Личности пяти погибших пока не удалось установить.

Последние данные о жертвах трагедии передает префектура североитальянского города.

Среди жертв трагедии восьмилетний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет.

Еще шестнадцать человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. В Генуе объявили двухдневный траур.

Трагедия в Генуе

Во вторник в 11:36 (12:36 мск) обрушился двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10. В момент ЧП на ней находилось более 30 автомобилей.

В Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.

Причина обрушения

Чиновники уже озвучили причины катастрофы. Так, по мнению прокурора итальянского города Франческо Коцци, обрушение произошло из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет.

По его словам, прокуратуре, открывшей дело, предстоит собрать документы и показания, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", — добавил Коцци.

В свою очередь, министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на Autostrade per l'Italia. По его словам, министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией.

"Необходимо тщательное расследование"

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, правительство Италии, и следственные органы должны сделать все, чтобы определить причину катастрофы и чтобы подобного рода трагедии не повторялись.

"Нужно очень тщательное расследование, чтобы было понятно, что именно произошло — какое-то уникальное совпадение обстоятельств или в этом как-то задействован человеческий фактор: чего-то недоложили при строительстве, или в чем-то недоглядели в процессе эксплуатации", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, это тот случай, когда причины трагедии должны знать все — не только жители Генуи, не только жители Италии, но и туристы, которые приезжают в эту страну.

Свидетельства очевидцев

Один из свидетелей трагедии медбрат Симоне Гуссони сделал пессимистичный прогноз. По его мнению, найти живых людей под обломками моста, который накануне обрушился в Генуе, уже невозможно.

Гуссони рассказал РИА Новости, что увидел издалека, как обрушился мост, и сразу же поспешил на место трагедии. Он стал помогать извлекать людей из-под завалов.

По его словам, вначале из-под обломков доносился шум, однако через некоторое время он стих. Гуссони признался, что в тот момент исчезла надежда найти выживших.

"Даже в больницах перестали надеяться, так как к ним привозили уже тела, им нельзя было помочь", — отметил он.

По его мнению, под обломками моста остались только погибшие.

Он подчеркнул, что мост давно нуждался в ремонте, по нему было страшно ездить, и теперь конструкцию придется полностью сносить.