Эксперт о трагедии в Генуе: нужно сделать все, чтобы определить причину

Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 37 человек. Директор Института стратегического планирования, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что очень важно выяснить причины трагедии.

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 37 человек, сообщила префектура города на севере Италии.

Согласно этой информации, личность пяти погибших пока не установлена. 16 человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 35 погибших, в числе которых были 8-летний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В среду в Генуе объявлен двухдневный траур.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал трагический инцидент.

"Это, конечно же, большая трагедия – погибло столько людей. Кстати, как сообщали, незадолго до этого через мост проехал бывший защитник петербургского "Зенита" (Доменико) Кришито (ныне выступающий за "Дженоа" – ред.), он сейчас просто в шоке. Но дело, разумеется, не в нем, а в самом факте такой крупной катастрофы, в том, что погибли и пострадали люди. Именно о них и об их родных сейчас нужно думать. Но я также считаю, что и правительство Италии, и следственные органы должны сделать все, чтобы определить причину катастрофы и чтобы подобного рода трагедии не повторялись. Нужно очень тщательное расследование, чтобы было понятно, что именно произошло – какое-то уникальное совпадение обстоятельств или в этом как-то задействован человеческий фактор: чего-то недоложили при строительстве, или в чем-то недоглядели в процессе эксплуатации… Это тот случай, когда причины трагедии очень важно знать всем – не только жителям Генуи, не только жителям Италии, но и, например, многочисленным туристам, которые приезжают в эту страну", – считает Александр Гусев.

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