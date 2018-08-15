В Таджикистане решают вопрос об отправке тел погибших альпинистов в Россию

ДУШАНБЕ, 15 авг — РИА Новости. Тела трех российских альпинистов, погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, могут отправить на родину в четверг, сообщили РИА Новости в Совете по развитию туризма Таджикистана.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"Тела 47-летнего Александра Абросимова, 42-летнего Руслана Тараканова и 32-летнего Тимура Барабанова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах Восточного Памира 12 августа, готовы к отправке на родину и мы можем их отправить уже в четверг", — сказал представитель Совета.

По его словам, в настоящее время оформляются последние документы для оправки в посольство России, в таможню и милицию.

"Мы просчитываем наиболее удобные маршруты для перевозки тел, желательно прямые рейсы до российских городов, где они проживали", — добавил представитель Совета.