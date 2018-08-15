Таджикистан закрыл КПП на границе с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 15 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан временно закрыл контрольно-пропускной пункт "Кокул" на таджикско-афганской границе в 300 километрах от Душанбе, заявил в среду РИА Новости начальник пресс-службы управления погранвойск госкомитета нацбезопасности страны Мухаммад Улугходжаев.

Ранее боевики "Талибана"* захватили афганский уезд Ойхоним, расположенный на границе с Фархорским районом Хатлонской области Таджикистана.

"Временно закрыт КПП "Кокул". При этом ситуация на таджикско-афганской границе, несмотря на активизацию боевиков движения "Талибан"* в провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, остается стабильной и полностью находится под контролем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пограничники Таджикистана отслеживают события в Афганистане.

"Со стороны Афганистана каких-либо провокационных действий в отношении Таджикистана не зафиксировано. На этом участке никаких незаконных попыток нарушения или перехода государственной границы не зафиксировано", —добавил Улугходжаев.

Он отметил, что пока нет необходимости переброски дополнительных сил на данный участок границы. На границе Таджикистана с Афганистаном расположены шесть КПП, пять из них на сейчас день работают в обычном режиме.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические группировки, запрещенные в России