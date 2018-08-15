В госдепе заявили о приверженности США политике "одного Китая"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. США остаются привержены политике одного Китая, несмотря на визит в Лос-Анджелес главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, заявила в ходе пресс-брифинга официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, американские власти время от времени намерены предоставлять возможность транзитного проезда через США тайваньским чиновникам, однако это не изменят внешнюю политику штатов в отношении КНР.

"Наша политика по Тайваню не изменилась. США остаются привержены политике одного Китая", — заявила она журналистам. Видеозапись брифинга размещена на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Лос-Анджелес, где она выступила с первой на территории США публичной речью. Цай Инвэнь направляется с визитами в Парагвай и Белиз, а в США у нее транзитная остановка.

Посещение США главой администрации Тайваня стало первым после того, как в марте этого года президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, подписав "закон о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. МИД КНР ранее заявлял, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем. По мнению КНР, закон также противоречит официальной американской политике "одного Китая".

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.