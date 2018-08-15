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В США назвали условие для разморозки средств на Договор по открытому небу

(обновлено: 04:25 15.08.2018)
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© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. США привержены выполнению Договора по открытому небу, но часть средств на его реализацию заморожена, пока против России не примут меры в ответ на нарушение договора, сообщили РИА Новости в госдепартаменте. Между тем, в Москве заявляли, что не нарушают международных обязательств.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В понедельник Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый в год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

По договору страны НАТО, Россия и ряд других европейских государств могут совершать полеты над территорией друг друга для наблюдения за вооруженными силами.

Сначала контрмеры, потом деньги

По словам собеседника, о том, что Вашингтон по-прежнему привержен исполнению договора, свидетельствуют разрешение на модернизацию американских самолетов "открытого неба" и постоянные усилия по модернизации воздушного флота США.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Бюджет, подписанный президентом, требует от исполнительной власти выполнить определенные требования к отчетности и сертификации, перед тем как использовать некоторое финансирование, связанное с реализацией США Договора по открытому небу", — пояснил представитель госдепартамента.

Согласно 1242-й статье бюджета, средства на эту модернизацию не могут быть использованы до тех пор, пока президент или госсекретарь не предоставят в конгресс отчет о том, какие они приняли "ответные меры на нарушения договора и правовые контрмеры в отношении России за нарушения Договора по открытому небу.

Характер и содержание таких мер в законе не уточняется.

Сохранение статуса-кво

Другой раздел этой же статьи бюджета фактически запрещает властям США одобрять решения Консультативного совета стран Договора по открытому небу по сертификации оборудования, используемого для сбора информации во время полетов. Такой запрет должен действовать, пока президент не предоставит в конгресс отчет о том, что Россия соблюдает договор.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
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Среди требований к России указываются получение разрешений на пролеты над всей территорией Москвы, Калининградской областью, Чечней и в пределах десяти километров от границы России с Абхазией и Южной Осетией.

Блокирование решений консультативного совета направлено на то, чтобы другие страны-участницы договора, в первую очередь Россия, не смогли сертифицировать новое оборудование для наблюдений. Тем самым США сохраняют статус-кво в части технического оснащения этого легального вида разведдеятельности. Такая ситуация отвечает интересам США, которые располагают многими другими современными средствами для разведки. Ранее в Вашингтоне обвиняли Россию в том, что она использует несертифицированные приборы по Договору по открытому небу.

Альтернатива "открытому небу"

Согласно тексту бюджета, в том же отчете президента должны быть приведены данные о том, во сколько обходится США введение контрмер в ответ на нарушение Россией Договора по открытому небу, а также расчет стоимости плана по замене договора и заключению нового, но уже без участия России.

"План и его ориентировочная стоимость до 31 декабря 2023 по замене структуры договора… в соответствии с интересами национальной безопасности США с государствами-участниками, за исключением Российской Федерации, по сравнению с нынешней ценой реализации Договора по открытому небу", — говорится в тексте закона.

Взаимные ограничения

Выполнение договора не раз вызывало взаимные претензии у России и США. В итоге стороны пошли на ряд ограничений в этой области.

Так, представитель госдепа в 2017 году заявлял, что США с 2004 года фиксируют нарушение Россией условий договора, а 20 июня 2017 года формально обозначили эти претензии по трем областям. По его словам, это касается ограничений на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов полетов под предлогом форс-мажора.

Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Nick Ut
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После этого сообщалось о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Россия в ответ отменила ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре 2017 года российская сторона направила в миссию США при ОБСЕ ноту о прекращении с первого января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.

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