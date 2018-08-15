Удар в спину и бойкот iPhone: Эрдоган и Трамп продолжают ссориться

Электронное табло с текущим курсом валют на одной из улиц Стамбула. 13 августа 2018

Электронное табло с текущим курсом валют на одной из улиц Стамбула. 13 августа 2018

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Турция готова отвернуться от США и переориентироваться на новые рынки и альянсы. С таким заявлением после падения лиры из-за американских санкций выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал жестко ответить на "экономическую войну". Но даже когда это противостояние завершится, турки надолго затаят обиду.

Пастор преткновения

"США постоянно игнорируют проблемы турецкого народа. Пока Вашингтон не начнет уважать суверенитет Турции и не докажет, что разделяет наши опасения, партнерство под угрозой. Мы не оставим без ответа односторонние санкции", — так через газету The New York Times Эрдоган обратился к американской аудитории после повышения Госдепом тарифов на турецкие алюминий и сталь.

Это вызвало дальнейшее обесценивание турецкой лиры: буквально за полчаса она просела с 5,8 до 6,7 за доллар. "Сейчас турецкая валюта стремительно падает, а доллар — очень сильный. Пошлины на алюминий будут 20%, на сталь — 50%", — с интонациями триумфатора написал в Twitter Дональд Трамп.

Еще неделю назад в Анкаре надеялись на компромисс. Для переговоров в Вашингтон прибыла турецкая делегация во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом. Однако гостям заявили, что уступок не будет до тех пор, пока на свободу не выйдет пастор-евангелист Эндрю Брансон. В Турции его подозревают в связях с организацией FETO исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Действовать турецкие власти начали, только когда курс лиры обновил исторический минимум. Чтобы успокоить рынок, Центробанк Турции пообещал предоставить кредитным организациям необходимую ликвидность, а правительство ужесточило монетарную и фискальную политику.

Эрдоган пошел в словесную атаку: назвал американские власти "экономическими террористами", наносящими "удар в спину". Он призвал турецких граждан обменивать доллары и евро на лиры. "Если США продолжат давить на нас своим долларом, мы обратимся к новым рынкам, партнерам и альянсам. Так мы ответим человеку, который объявил войну Турции", — обратился он к своим сторонникам.

Турция не останется в одиночестве

Набирающий обороты турецко-американский конфликт пока не отразился на отношениях Анкары с другими партнерами. Европейские страны заняли выжидательную позицию и не комментируют ситуацию. Зато турецкие власти поддержал Иран, обвинив США в давлении и вымогательстве.

"Тегеран заинтересован в более независимой от США турецкой внешней политике. В таком случае Анкара не откажется в ущерб своим интересам от покупки иранской нефти и газа, как того требуют американские санкции", — объяснил РИА Новости позицию иранских властей проживающий в столице Турции эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Москва также на стороне Турции. Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили совместные проекты и договорились, что колебания национальных валют не повлияют на их реализацию. А накануне в Анкару прибыл глава МИД России Сергей Лавров, чтобы начать подготовку к запланированной на сентябрь встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии.

Турецкий политолог Айдын Сезер видит в укреплении контактов с Россией и Ираном попытки показать США, что у Турции есть и другие партнеры. "Это не значит, что Вашингтон больше не важен, но и без него Анкара не останется в одиночестве", — прокомментировал ситуацию РИА Новости эксперт.

Российская поддержка придает турецкому президенту уверенность в правильности своих действий. "При этом Россия ничего открыто не предпринимает против отношений США и Турции. На примере сделки о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 Москва предлагает альтернативу американским вооружениям. Но лишь от турецких властей зависит, воспользоваться этим предложением или нет", — отметил Ахметов.

© REUTERS / Umit Bektas Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018 года © REUTERS / Umit Bektas Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018 года

Помирятся, но запомнят надолго

Конфликт между Турцией и США глубже политических и экономических противоречий. "Анкара давно требует от Вашингтона считаться со своими интересами на Ближнем Востоке. Но ни по курдскому вопросу, ни по жизненно необходимым стране поставкам иранского газа, ни по сирийскому урегулированию не находит у американцев отклика", — говорит РИА Новости Орхан Гафарлы, эксперт Центра политических исследований в Анкаре.

"Многовекторность внешней политики — вот главный посыл турецких властей. Суть не в смене партнеров: на Европу и США по-прежнему приходится около 50% турецкого товарооборота. Но Москва, Тегеран, Пекин — такие же перспективные направления сотрудничества, и Западу придется с этим считаться", — уточняет он.

Что касается нагнетания ситуации вокруг пастора Эндрю Брансона, это можно связать с приближающимися в ноябре выборами в конгресс. Пастор имеет большое значение для сторонников Трампа, среди которых много евангелистов. То есть, требуя его освободить, американский президент предстает в глазах избирателей защитником христианства.

Прогнозируя дальнейшее развитие турецко-американского конфликта, опрошенные РИА Новости эксперты согласились, что рано или поздно страны достигнут компромисса. Но, в отличие от американцев, турецкие граждане надолго запомнят произошедшее: падение лиры резко обесценило их зарплаты. И винят в этом США. Антиамериканизмом и прежде многое объяснялось во внутренней и внешней политике страны. Сейчас это только усилится.

Преодолеть пиковую фазу кризиса в межгосударственных отношениях можно, если Турции удастся удержать экономику от падения. Однако действий одной страны для этого недостаточно.