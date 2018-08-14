Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

Александр Турчинов на учениях на учениях на военном полигоне Десна в Черниговской области. 2014 год. Архивное фото

Александр Турчинов на учениях на учениях на военном полигоне Десна в Черниговской области. 2014 год. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов ознакомился с новыми разработками киевского конструкторского бюро "Луч" в области ракетного вооружения и решил, что украинские ракеты превосходят российские аналоги.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — приводит пресс-служба СНБО слова Турчинова.

По его мнению, украинские противотанковые ракетные комплексы известны далеко за пределами страны и пользуются "спросом на внешних рынках".

"Воинствующее невежество"

Комментируя заявление Турчинова, представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) сообщил РИА Новости, что секретарь СНБО проявил неосведомленность.

"Эти слова Турчинова — не просто блеф, а воинствующее невежество. Очевидно, что украинское общество настолько оболванено, что серьезно воспринимает такую низкопробную пропаганду. Ярким свидетельством деградации украинской "оборонки" является закупка американских ПТРК Javelin", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас украинский оборонный комплекс не способен удовлетворить потребности армии, поэтому говорить об экспорте вообще не приходится. По информации представителя ЦАМТО, Украина возит по выставкам вооружений макеты, которыми никто не интересуется.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, в свою очередь, указал в эфире радио Sputnik, что у Турчинова пока нет никаких оснований делать столь громкие заявления.

"При ограниченности бюджета, при том, что достаточно длительное время такие системы активно не модернизировались и не создавались новые, все разговоры, что Украина якобы сможет добиться серьезного прорыва и превзойти результаты аналогичных разработок, которые имеются у ведущих стран-производителей вооружения – у России, США, стран Западной Европы – это очень громкие заявления. Такие заявления должны иметь под собой какую-то основу", — сказал эксперт.

Дефектное оружие

Украинская военная техника не пользуется спросом на внешних рынках. В начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных заказчиком, удалось завести лишь 56, а сдвинуть с места — только 34.

В феврале этого года стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, Загреб потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта воздушных судов.

В апреле Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Киева в недостроенном виде. В течение восьми лет Пекин пытался усовершенствовать возможности крейсера, однако это оказалось невозможно.