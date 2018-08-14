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Эксперт прокомментировал слова Турчинова о превосходстве украинских ракет

(обновлено: 15:03 14.08.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЗенитно-ракетный комплекс ПВО УкраиныЗенитно-ракетный комплекс ПВО Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты превосходят российские. В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко поделился мнением о том, есть ли у Киева основания для подобных высказываний.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что украинские ракеты не только не уступают российским, но и превосходят их. К такому выводу он пришел, ознакомившись с новыми разработками и технологиями изготовления ракетного вооружения в киевском конструкторском бюро "Луч". 

Украинский ракетный комплекс Гром-2
© КБ "Южное"
Эксперт: у Киева нет и не будет оружия, способного "достать до Москвы"
По словам секретаря СНБО, противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений".

Турчинов также обсудил с руководством "Укроборонопрома" и КБ "Луч" реализацию национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко прокомментировал заявление Турчинова.

"При ограниченности бюджета, при том, что достаточно длительное время такие системы активно не модернизировались и не создавались новые, все разговоры, что Украина якобы сможет добиться серьезного прорыва и превзойти результаты аналогичных разработок, которые имеются у ведущих стран-производителей вооружения – у России, США, стран Западной Европы – это очень громкие заявления. Такие заявления должны иметь под собой какую-то основу", – сказал Олег Пономаренко.    

Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Эксперт: у Украины нет никаких объективных предпосылок "давить РФ оружием"
Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых вооружений, однако довольно часто это оказываются разработки еще советских времен. Так, в конце июля пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар", которые представило КБ "Луч", а многие усомнились в том, что эти комплексы были разработаны на Украине.

Что касается "спроса на внешних рынках", то в начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку, поскольку из 88 машин завести удалось только 56, а сдвинулись с места лишь 34. В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, заказчик потребует замены поставленной техники и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Помниться был один он на ядре летал а тут аж на ракете !!!
15:17
14.08.2018
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Морская пехота
Действительно, Турчинов в чем-то прав. Украинские ракеты действительно превосходят Российские аналоги. Только то, что является аналогами современных украинских ракет было разработано в России еще 20 лет назад. Что-то уже и с вооружения в РФ снято. И вот по отношению к этим аналогам, украинские ракеты действительно впереди.)
15:32
14.08.2018
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