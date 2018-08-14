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Эрдоган объявил о начале бойкота Турцией электроники из США

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Pool
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По его словам, сейчас против страны "ведется экономическая атака".

"Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше Министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", — заявил Эрдоган.
Так, он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel.

По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.

"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что. — Прим. ред.) они отвечали?— "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", — добавил турецкий лидер.

"Непреодолимых вещей нет"

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев поделился мнением о том, способна ли Турция самостоятельно производить все необходимое.

Boeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines
© Flickr / BriYYZ
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Он отметил, что Турции никто не запрещает производить сложную электронную технику, но это требует и научной базы, и соответствующей подготовки кадров, и культуры производства.

"Конечно, можно сказать: мол, буду закупать компоненты в Китае, в Малайзии, в других странах, производящих элементную базу. Не исключено, что и к России могут обратиться. Все это, конечно, можно сделать — непреодолимых вещей нет", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По его словам, если у Турции есть политическая воля и деньги, то можно решить любой экономический вопрос. Он отметил, что Турция твердо встала на этот путь и выразил мнение, что у страны все получится.

При этом Беляев считает, что надо быть готовыми к тому, что этот путь затратный — материально, организационно и технически, и он требует больших усилий, вдумчивых решений и внушительной политической воли и настойчивости.

"Это решение достаточно жесткое и, скажем так, "военное" с экономической точки зрения", — резюмировал он.

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