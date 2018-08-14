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"Жесткое решение". Эксперт о бойкоте Турцией американской электроники

(обновлено: 16:39 14.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале бойкота Анкарой электроники из США. Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, способна ли Турция самостоятельно производить все необходимое.

Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре. По его словам, сейчас против Турции "ведется экономическая атака".

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: удар США по Турции для нее не особо критичен
"Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", – заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel. 

По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.

"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что – ред.) они отвечали? – "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", – сказал турецкий лидер.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Здание американского посольства в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Заклятые друзья: чем Турция ответит на санкции США
Кроме того, в пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Турция встает на очень непростой, но вполне реальный путь развития своей экономики и производства.

"Конечно, никто не запрещает Турции производить сложную электронную технику, но это требует и научной базы, и соответствующей подготовки кадров, и культуры производства. Конечно, можно сказать: мол, буду закупать компоненты в Китае, в Малайзии, в других странах, производящих элементную базу. Не исключено, что и к России могут обратиться. Все это, конечно, можно сделать – непреодолимых вещей нет. И если вы что-то затеяли, и есть на то политическая воля и деньги, то можно решить любой экономический вопрос. Турция, похоже, уже твердо встала на этот путь движения, и, наверное, у нее что-то получится. Но надо быть готовыми к тому, что это затратный – материально, организационно и технически – путь, который требует больших усилий, очень вдумчивых решений и большой политической воли и настойчивости. Это решение достаточно жесткое и, скажем так, "военное" с экономической точки зрения", – сказал Михаил Беляев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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