"Жесткое решение". Эксперт о бойкоте Турцией американской электроники

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале бойкота Анкарой электроники из США. Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, способна ли Турция самостоятельно производить все необходимое.

Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре. По его словам, сейчас против Турции "ведется экономическая атака".

"Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", – заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel.

По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.

"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что – ред.) они отвечали? – "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", – сказал турецкий лидер.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Кроме того, в пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Турция встает на очень непростой, но вполне реальный путь развития своей экономики и производства.

"Конечно, никто не запрещает Турции производить сложную электронную технику, но это требует и научной базы, и соответствующей подготовки кадров, и культуры производства. Конечно, можно сказать: мол, буду закупать компоненты в Китае, в Малайзии, в других странах, производящих элементную базу. Не исключено, что и к России могут обратиться. Все это, конечно, можно сделать – непреодолимых вещей нет. И если вы что-то затеяли, и есть на то политическая воля и деньги, то можно решить любой экономический вопрос. Турция, похоже, уже твердо встала на этот путь движения, и, наверное, у нее что-то получится. Но надо быть готовыми к тому, что это затратный – материально, организационно и технически – путь, который требует больших усилий, очень вдумчивых решений и большой политической воли и настойчивости. Это решение достаточно жесткое и, скажем так, "военное" с экономической точки зрения", – сказал Михаил Беляев.

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