"Жесткое решение". Эксперт о бойкоте Турцией американской электроники

Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре. По его словам, сейчас против Турции "ведется экономическая атака".
Он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel.
По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.
"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что – ред.) они отвечали? – "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", – сказал турецкий лидер.
На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Турция встает на очень непростой, но вполне реальный путь развития своей экономики и производства.
"Конечно, никто не запрещает Турции производить сложную электронную технику, но это требует и научной базы, и соответствующей подготовки кадров, и культуры производства. Конечно, можно сказать: мол, буду закупать компоненты в Китае, в Малайзии, в других странах, производящих элементную базу. Не исключено, что и к России могут обратиться. Все это, конечно, можно сделать – непреодолимых вещей нет. И если вы что-то затеяли, и есть на то политическая воля и деньги, то можно решить любой экономический вопрос. Турция, похоже, уже твердо встала на этот путь движения, и, наверное, у нее что-то получится. Но надо быть готовыми к тому, что это затратный – материально, организационно и технически – путь, который требует больших усилий, очень вдумчивых решений и большой политической воли и настойчивости. Это решение достаточно жесткое и, скажем так, "военное" с экономической точки зрения", – сказал Михаил Беляев.
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