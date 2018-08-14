Состояние одного из альпинистов не позволяет перевезти его из Таджикистана

БРЯНСК, 14 авг — РИА Новости. Состояние брянского врача и альпиниста Виктора Дубины, который получил серьезные травмы при жёсткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане, не позволяет транспортировать его на родину, рассказал РИА Новости заместитель главного врача брянской городской больницы №1 Виктор Аносов.

Ранее советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов сообщил РИА Новости, что Дубина был прооперирован и чувствует себя лучше, но его состояние остается стабильно тяжелым.

"Могу в общих чертах подтвердить — жив, но в тяжёлом состоянии. Требуется многоэтапное лечение. О транспортировке сейчас речи быть не может", — сказал Аносов.

По его словам, врачи брянской больницы, в которой работает Виктор Дубина, связывались со своими коллегами из Душанбе и консультировались по поводу его лечения.

"Там серьезная республиканская больница, высокопрофессиональные врачи", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший получает все необходимое лечение.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.