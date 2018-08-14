В Таджикистане выписали из больницы троих пострадавших при крушении Ми-8

ДУШАНБЕ, 14 авг — РИА Новости. Три российских альпиниста, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Таджикистане, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов.

Ранее посольство сообщало, что остаются госпитализированы восемь россиян: четверо — в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести.

"Трех российских альпинистов после осмотра и оказания первой помощи — у них были легкие травмы — отпустили накануне вечером. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Душанбе", — сказал Шамсутдинов.

По его словам, в реанимации находится один пострадавший. "Решение по лечению двух россиян будет принимать врачебный консилиум — или они останутся в больнице в Душанбе, или отправятся на родину", — продолжил он.

Под наблюдением врачей остаются еще двое россиян с травмами средней тяжести, добавил собеседник агентства.

Касаясь транспортировки трех погибших альпинистов, дипломат сказал: "Все они были застрахованы, и транспортировкой погибших займутся страховые компании, посольство выдаст только документы о смерти".

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Как сообщал РИА Новости в понедельник представитель комитета по ЧС республики, шесть россиян получили тяжелые травмы, в том числе переломы позвоночника, рук и ног, троих уже прооперировали.