Китай выразил недовольство оборонным бюджетом США на 2019 год

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Китай выражает резкое недовольство в связи с принятием в США оборонного бюджета на 2019 год, в котором содержится негативный контекст в отношении Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китайская сторона многократно выражала свою позицию по этому вопросу и делала американкой стороне представление. Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали закон об обороне на 2019 фискальный год, в котором есть негативное содержание в отношении Китая", — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

Китайский МИД призвал США отбросить мышление холодной войны и концепцию игры с нулевой суммой.

"Мы призывам американскую сторону объективно относиться к Китаю и китайско-американским отношениям, строго придерживаться принципа одного Китая и трех китайско-американских коммюнике, не реализовывать на практике негативные положения закона, чтобы не нанести ущерб китайско-американским отношениям, а также двустороннему сотрудничеству в наиболее важных сферах", — говорится в заявлении.

В принятом законе США наряду с Ираном и КНДР, назвали Китай одним из своих противников, в том числе в киберсфере. В законе также предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения", что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.