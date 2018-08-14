Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год‍

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.
Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.
Модернизация и развитие войск
Также предусмотрено увеличение общей численности военнослужащих на 15,6 тысячи человек. Всего оборонный бюджет предусматривает 487,5 тысячи военнослужащих в сухопутных войсках, 335,4 тысячи в военно-морских силах, 186,1 тысячи в корпусе морской пехоты и 329,1 тысячи в военно-воздушных силах.
Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему минобороны, согласно документу, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.
В рамках оборонного бюджета-2019 планируется также потратить 7,6 миллиарда долларов на закупку 77 новейших истребителей F-35, дополнительные средства выделяются на развитие беспилотников, в частности EQ-4. Предусмотрены 24,1 миллиарда долларов на строительство 13 кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford и новейшей стратегической подводной лодки класса Columbia (изначально работы предполагалось начать в 2021-2023 годах).
Политика в отношении России
Так, документ подтверждает политику США по непризнанию Крыма российским и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует "интересам национальной безопасности" США), а также продляет запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов),
Бюджет констатирует наличие угрозы в Европе в связи с "российской агрессией", для сдерживания которой должны предприниматься военные меры вместе с союзниками по НАТО. Всего на цели "Европейской инициативы по сдерживанию" предполагается потратить 6,3 миллиарда долларов, которые пойдут, в том числе, на увеличение военного присутствия США на границах с Россией.
Кроме того, документ требует от президента представить отчет о том, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах") и готова ли Россия учитывать их при реализации договора СНВ-3. В бюджете в числе этих систем называются межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования "Х-101", подводный беспилотный аппарат "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард".
Закон также обязует президента в течение 90 дней после его вступления в силу предоставить в конгресс отчет со списком лиц, связанных с "российской разведкой", в отношении которых могут быть введены санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) 2017 года. Эта мера объясняется необходимостью противостоять "злонамеренным действиям России в киберпространстве", под которым в первую очередь в конгрессе подразумевают "вмешательство России" в выборы в США.
В оборонном бюджете также закрепляется право в определенных случаях предоставлять исключения из CAATSA для партнеров США, которые ведут оборонное сотрудничество с Россией.
Китай, Иран, КНДР
Однако предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения", что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.
Закон поддерживает военные учения с Японией, Австралией и Индией и улучшает сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять растущему влиянию Китая в Азии, Юго-Восточной Азии и других регионах.
На подготовку и оснащение сил безопасности Ирака в борьбе с группировкой "Исламское государство"* будут направлены 850 миллионов долларов.
Кроме того, в бюджете заложены 500 миллионов долларов для совместной разработки и совместного производства систем противоракетной обороны с Израилем.
Украина и Грузия
Ранее администрация Трампа уже начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin. Несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами.
Кроме того, в документе традиционно выражается приверженность США развитию военного сотрудничества с Украиной и Грузией, причем в отношении последней планируется продолжить поставки "летальных оборонительных вооружений" и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается "изучить возможность увеличения числа учений" с этими странами в Черном море с участием стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.