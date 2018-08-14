Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год‍

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих – в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.

Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.

Модернизация и развитие войск

В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил.

Также предусмотрено увеличение общей численности военнослужащих на 15,6 тысячи человек. Всего оборонный бюджет предусматривает 487,5 тысячи военнослужащих в сухопутных войсках, 335,4 тысячи в военно-морских силах, 186,1 тысячи в корпусе морской пехоты и 329,1 тысячи в военно-воздушных силах.

Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему минобороны, согласно документу, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Кроме того, с 22 миллионов до 360 миллионов долларов увеличены средства на закупку новейших бронетранспортеров Stryker A1. Одновременно планируется модернизировать 135 танков M1 Abrams, 60 гусеничных бронемашин Bradley, почти 200 многоцелевых бронированных машин и еще около 3,4 тысячи различных военных автомобилей.

В рамках оборонного бюджета-2019 планируется также потратить 7,6 миллиарда долларов на закупку 77 новейших истребителей F-35, дополнительные средства выделяются на развитие беспилотников, в частности EQ-4. Предусмотрены 24,1 миллиарда долларов на строительство 13 кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford и новейшей стратегической подводной лодки класса Columbia (изначально работы предполагалось начать в 2021-2023 годах).

Политика в отношении России

Традиционно в оборонном бюджете США не только заложены суммы ассигнований, но и определяются направления развития в военно-политической сфере.

Так, документ подтверждает политику США по непризнанию Крыма российским и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует "интересам национальной безопасности" США), а также продляет запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов),

Бюджет констатирует наличие угрозы в Европе в связи с "российской агрессией", для сдерживания которой должны предприниматься военные меры вместе с союзниками по НАТО. Всего на цели "Европейской инициативы по сдерживанию" предполагается потратить 6,3 миллиарда долларов, которые пойдут, в том числе, на увеличение военного присутствия США на границах с Россией.

Кроме того, документ требует от президента представить отчет о том, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах") и готова ли Россия учитывать их при реализации договора СНВ-3. В бюджете в числе этих систем называются межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования "Х-101", подводный беспилотный аппарат "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард".

Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу. Последний из этих договоров США не намерены выполнять, пока не убедятся, что Россия соблюдает его положения.

Закон также обязует президента в течение 90 дней после его вступления в силу предоставить в конгресс отчет со списком лиц, связанных с "российской разведкой", в отношении которых могут быть введены санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) 2017 года. Эта мера объясняется необходимостью противостоять "злонамеренным действиям России в киберпространстве", под которым в первую очередь в конгрессе подразумевают "вмешательство России" в выборы в США.

В оборонном бюджете также закрепляется право в определенных случаях предоставлять исключения из CAATSA для партнеров США, которые ведут оборонное сотрудничество с Россией.

Китай, Иран, КНДР

Другими противниками США, в том числе в киберсфере, называются Китай, Иран и КНДР, что соответствует духу оборонной доктрины, принятой ранее администрацией Трампа. Примечательно, что один из разделов прямо говорит о том, что не санкционирует применение силы в отношении Ирана и КНДР.

Однако предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения", что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.

Закон поддерживает военные учения с Японией, Австралией и Индией и улучшает сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять растущему влиянию Китая в Азии, Юго-Восточной Азии и других регионах.

Бюджет также обязывает администрацию США в течение полугода предоставить отчет о совместных с другими странами мерах по противодействию Ирану. При этом документ выражает поддержку конгрессом США единства Совета сотрудничества государств Персидского залива.

На подготовку и оснащение сил безопасности Ирака в борьбе с группировкой "Исламское государство"* будут направлены 850 миллионов долларов.

Кроме того, в бюджете заложены 500 миллионов долларов для совместной разработки и совместного производства систем противоракетной обороны с Израилем.

Украина и Грузия

Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов), что будет включать и поставки "летальных вооружений".

Ранее администрация Трампа уже начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin. Несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами.

Кроме того, в документе традиционно выражается приверженность США развитию военного сотрудничества с Украиной и Грузией, причем в отношении последней планируется продолжить поставки "летальных оборонительных вооружений" и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается "изучить возможность увеличения числа учений" с этими странами в Черном море с участием стран НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России.