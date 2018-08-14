МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Десять российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, доставлены в медучреждения Душанбе, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте посольства России в этой стране.

"По состоянию на 23.30 по местному времени (21.30 по московскому времени) 10 российских граждан с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения города Душанбе", — говорится в сообщении.

По данным посольства, состояние Горбатюк Светланы Владимировны (1969 года рождения) оценивается как крайне тяжелое. Трое россиян — Дубина Виктор Николаевич (1952 года рождения), Матвеев Сергей Петрович (1977 года рождения) и Фейгина Юлия Александровна (1976 года рождения) находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести (Кумшаев Дмитрий Борисович, Родыгин Андрей Михайлович, Соболенко, Александр Валентинович, Труш Вячеслав Николаевич), отмечается в сообщении посольства.

Также сообщается, что еще двое пострадавших россиян отказались от госпитализации.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в посольстве. Информацию о состоянии госпитализированных можно узнать по телефонам +992 37 234-10-51, 234-02-21. Кроме этого, открыта горячая линия посольства: +992-901-60-50-10.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Как сообщал РИА Новости в понедельник представитель комитета по ЧС республики, шесть россиян получили тяжелые травмы, в том числе переломы позвоночника, рук и ног, троих уже прооперировали.