Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая в республике

АСТАНА, 13 авг — РИА Новости. Народная освободительная армия Китая производит переброску военной техники на полигон Чебаркуль в России через территорию Казахстана. Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан, заявило Минобороны республики.

В понедельник, 13 августа, в соцсетях появилось видео поезда, перевозившего танки с эмблемой китайской армии.

Как пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, Китай перевозит технику для участия в антитеррористическом командно-штабном учении стран ШОС "Мирная миссия-2018".

"Передвижение проходит по маршруту Достык — Актогай — Аягоз — Аул — Локоть, далее по территории Российской Федерации. Эшелоны Китайской Народной Республики на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования "Восток", — говорится в сообщении.

В учении "Мирная миссия" участвует более трех тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Казахстан направит свою военную технику и вооружение к месту проведения учения 18 августа.

Учение "Мирная миссия-2018" пройдут в России на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. Тема учений "Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС".

ШОС — международная организация, была основана в 2001 году. Сначала ее членами были Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в организацию были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Статусом стран-наблюдателей сейчас обладают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Страны-партнеры ШОС — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.