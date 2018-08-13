Стали известны имена трех россиян, погибших при посадке Ми-8 в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 13 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Россияне Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов погибли при жесткой посадке вертолета в горах в Таджикистане, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь комитета по ЧС республики Умеда Юсуфи.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"Погибли 32-летний Тимур Барабанов, 47-летний Александр Абросимов и 42-летний Руслан Тараканов", — сказала Юсуфи.

В свою очередь руководитель консульского управления при посольстве РФ в Душанбе Олег Жуков сообщил, что комитет по ЧС пока не предоставил им списки погибших российских альпинистов. "Мы уточняем данные по погибшим альпинистам-гражданам РФ", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "сейчас главная задача — спасение жизни выживших альпинистов".

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что спасатели эвакуировали с места жесткой посадки вертолета десять россиян, их везут в больницы на обследование.