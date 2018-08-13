При жесткой посадке Ми-8 в Таджикистане погибли трое россиян

ДУШАНБЕ, 13 авг — РИА Новости. Три российских альпиниста, а также два члена экипажа погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по ЧС республики Умеда Юсуфи.

Эвакуированным альпинистам и одному члену экипажа, которые получили телесные повреждения, оказывают медицинскую помощь. Так, десятерых россиян доставили в больницы в Душанбе.

Жесткая посадка

Накануне вертолет Ми-8, принадлежащий Нацгвардии Таджикистана, совершил жесткую посадку сразу после того, как поднялся из лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони.

Большинство пассажиров вертолета — россияне. Также в группе были белорус и испанец. В российском посольстве опубликовали список тринадцати соотечественников, находившихся на борту.

Создана следственная группа для изучения причин и обстоятельств инцидента. Как отметили в комитет по ЧС, причиной случившегося могли стать сильный ветер и плохая видимость.