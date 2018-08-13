КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Украинская прокуратура не обращалась в суд Херсона с ходатайством об аресте суда "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ, сообщил в понедельник агентству УНН источник в украинских правоохранительных органах.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что у Службы безопасности Украины нет претензий к находящимся на судне 12 гражданам России, они свободны в своих передвижениях, однако относительно судна в понедельник будет суд по вопросу его возможного ареста.

"По состоянию на данный момент никто в суды с любыми ходатайствами (об аресте судна "Механик Погодин" — Ред.) не обращался. Соответственно, на сегодня ничего и не планируется", — приводит агентство слова источника.

При этом другой собеседник агентства добавил, что в прокуратуру даже не поступало ходатайство на согласование относительно ареста этого судна.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа судна "Механик Погодин" и при необходимости оказать им гуманитарную или медицинскую помощь.