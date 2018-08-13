РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Около Канарских островов на борту судна обнаружили более двух тонн кокаина

(обновлено: 15:00 13.08.2018)
0970
© AFP 2018 / De la Torre CurtoИспанская полиция. Архивное фотоИспанская полиция. Архивное фото
© AFP 2018 / De la Torre Curto

МАДРИД, 13 авг — РИА Новости. Две с половиной тонны кокаина обнаружили сотрудники испанских правоохранительных органов на борту судна Titán III в 500 морских милях от Канарских островов, говорится в сообщении Национальной полиции.

Кокаин весом 1500 килограммов, изъятый Испанской полицией. 3 июля 2018
© Фото : предоставлено Национальной полицией Испании
Испанский суд не стал арестовывать 85-летнего главу наркокартеля

Задержаны четыре члена экипажа судна — два гражданина Сенегала и два гражданина Испании, уточнили в ведомстве.

Операция началась еще в 2016 году, когда под подозрение попало судно Zumaia II, пришвартованное в тот момент в Бильбао (Страна басков). Суд дал разрешение правоохранительным органам (операцию проводили совместно правоохранительные органы Страны басков Ertzaintza, Национальная полиция Испании, Гражданская Гвардия и таможня) на наблюдение за ним, пояснили правоохранители.

Сначала судно направилось в Ла-Корунью (Галисия), оттуда в Виго (Галисия), позже на юг Испании, затем в Ливию, Марокко, Сенегал, позже вернулось в Виго "в поисках потенциальных наркоторговцев, которым бы понадобились его услуги". За это время судно было переименовано в Titán III "с целью усложнить расследование", говорится в сообщении полиции.

В результате судно было задержано в 500 морских милях от Канарских островов 7 августа.

На следующий день полиция провела широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны 25 человек, в том числе 85-летний глава клана "Чарлинес" Мануэль Чарлин и его сын, а также три члена экипажа рыболовецкого судна, на который, как полагает полиция, должны были перегрузить наркотики с борта Titán, чтобы доставить на сушу.

Испанские полицейские. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
В Испании изъяли около девяти тонн гашиша

Десятого августа испанский суд принял решение освободить на время рассмотрения дела Мануэля Чарлина, его сына и еще 14 человек, задержанных в рамках полицейской операции.

Мануэль Чарлин — один из самых известных в стране преступников, занимающихся распространением наркотиков. Вместе со своим братом Хосе Луисом Чарлином еще во времена франкизма он занимался поставками контрабандных продуктов питания, в середине 1970-х клан незаконно ввозил металлолом, пенициллин и табак из Португалии. Позже клан сконцентрировался на поставках гашиша, а затем — колумбийского кокаина. В общей сложности Мануэль Чарлин провел в тюрьме 20 лет по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена