В Таджикистане эвакуировали 13 человек с места жесткой посадки Ми-8

ДУШАНБЕ, 13 авг — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 13 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, сообщили РИА Новости в комитете по ЧС.

"В Ляхшский район эвакуированы 13 человек", — сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь комитета по ЧС Таджикистана сообщила РИА Новости, что все альпинисты и члены экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, живы. При этом источник в спецслужбах республики сообщил РИА Новости, что три альпиниста и два члена экипажа погибли. На борту находились, 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. Этот пик является высочайшей вершиной Таджикистана – 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук республики Таджикистан. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) является высочайшей точкой бывшего СССР.