Эксперт назвал новый межкорейский саммит "театром" для отсрочки кризиса

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Намеченная на сентябрь третья встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чены Ына станет "сеансом политического театра", призванного отсрочить опасное обострение ситуации вокруг полуострова, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков.

Ранее администрация президента Республики Корея сообщила, что третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится в сентябре в Пхеньяне.

"Перед нами будет очередной сеанс политического театра. Мы его уже видели в апреле в Пханмунджоме, мы его видели в Сингапуре, где по своим соображениям (президент США Дональд) Трамп тоже выступал в качестве актера этого театра, мы его сейчас увидим в Пхеньяне", — считает эксперт.

По его мнению, основная задача сеульской дипломатии сейчас — продемонстрировать, что процесс ядерного разоружения КНДР идет, хотя фактически Пхеньян пока не предпринял шагов для денуклеаризации, которые были бы необратимыми.

"Если широкой публике, а особенно избирателям Трампа, станет ясно, что разговоры о разоружении с самого начала были блефом, существует большая вероятность того, что Трамп и его окружение вернутся к крайне жесткой линии. И возможно, речь пойдет о нанесении точечных ударов по объектам северокорейского ядерного комплекса", — полагает Ланьков.

С учетом этого риска США, главные союзники Южной Кореи, парадоксальным образом превращаются в основной источник угрозы для безопасности страны. Поэтому Сеул и Пхеньян в данном случае подыгрывают друг другу ради сохранения стабильности в регионе, говорит Ланьков. Заинтересованы в демонстрации позитивной динамики и другие региональные и мировые игроки, в том числе и Россия.

"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын поступают в данном случае и рационально, и правильно, потому что при всей театральности и неискренности всего, что будет происходить, альтернатива этому — вполне искренний конфликт с угрозой перерасти в большую войну. Подобные усилия… позволяют по меньшей мере оттянуть очередной кризис на Корейском полуострове, а при большом везении, может быть, и вовсе избежать этого кризиса. Так что действия циничные, но правильные", — подытожил эксперт.

Первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.