В Бухаресте около 30 пострадавших на митинге пожаловались в прокуратуру

КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Румынская прокуратура получила порядка 30 жалоб от пострадавших из-за действий жандармов во время антиправительственного протеста в Бухаресте, сообщил журналистам в понедельник прокурор Ионел Корбу.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

"К этому моменту получено около 30 жалоб от пострадавших. Изначально началось уголовное расследование по факту оскорбительного поведения и превышения служебных полномочий, но к этому добавилась служебная халатность. Мы запросили документы, которые касаются способа организации миссий по обеспечению общественного правопорядка", — сообщил Корбу.

Прокурор подчеркнул, что будут опрошены все вовлеченные в беспорядки, в том числе и жандармы. "Еще 11 августа мы запросили все организации, жандармерию и телеканалы, которые были на площади во время протеста, (предоставить) видеозаписи. Мы ждем эти записи, чтобы восстановить события", — добавил он.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал от генпрокуратуры разобраться и установить личность и степень вины тех, кто участвовал в беспорядках во время митинга.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов, в том числе 100 представителей диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, требовали развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства, введения электронного голосования. Кроме того, участники акции выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО.