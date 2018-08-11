Число пострадавших на митинге в столице Румынии увеличилось до 440‍ человек

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Число пострадавших во время митинга диаспоры в пятницу в Бухаресте выросло до 440, сообщает агентство Agerpres.

"По предварительным данным, в результате митинга, который проходил в пятницу на площади Победы, медицинская помощь понадобилась 440 людям, в том числе 24 жандармам. Из них 65 были доставлены в больницу", — передает агентство.

После того, как большая часть протестующих разошлась, сотрудникам правопорядка пришлось применять водометы, чтобы потушить пожары — митингующие поджигали мусорные баки.

Президент Клаус Йоханнис осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал комментариев от главы МВД.

Требования, с которыми румыны из диаспоры вышли на протест 10 августа: роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сказано в сообщении на официальной странице мероприятия в Facebook.

Всего у протестующих свыше 20 требований. Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, области сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.