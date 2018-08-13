В Афганистане не менее пяти человек погибли при ракетном ударе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять мирных жителей погибли, еще пять пострадали в результате ракетного удара в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, пятеро погибших были членами одной семьи. Атака произошла в районе Дашти-Кала. Полиция сообщила, что этот район находится под контролем боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России