МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Включение в конвенцию о правовом статусе Каспийского моря пункта о недопустимости создания военных баз третьих стран на его берегах не гарантирует на 100% такой запрет, хотя он и усиливает безопасность в регионе, необходимы дополнительные переговоры по ряду положений конвенции, заявил РИА Новости директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев.

В казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Одними из основных пунктов конвенции можно считать положения о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран. Также документ закрепляет положение о том, что ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию внерегиональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран.

Эксперт напомнил, что декларация по итогам четвертого саммита в Астрахани 2014 года содержала схожие призывы, при этом у деклараций, в отличие от конвенции, законной силы не было.

"В нынешней конвенции достаточно расплывчатые формулировки – страны выступают против создания иностранных военных баз для использования их друг против друга, для агрессии против одной из пяти стран. Из этого при желании можно сделать вывод, что для других целей такие базы создавать можно, например, если база не направлена против одной из стран каспийской "пятерки". Пока достаточно туманно и лукаво, если честно", — заявил эксперт.

По его мнению, данный пункт оставляет лазейку для создания военных баз других государств извне региона. "Из декларации не следует стопроцентного запрета на создание иностранных военных баз. Мне кажется, этот вопрос еще будет прорабатываться… стопроцентной правовой гарантии еще нет, на мой взгляд, конвенция ее не дала", — заявил Михеев.

При этом он отметил, что само наличие такого пункта — это хороший знак, и несомненно повышает безопасность в регионе. "Но сказать, что вопрос решен раз и навсегда – нельзя", — подчеркнул собеседник агентства.

Эксперт напомнил о "притязаниях" США на военное присутствие на Каспии. "Были разговоры и о создании баз НАТО чуть ли не в Азербайджане – турецкой базы, и так далее.. понятно, что это было бы им очень удобно для контроля Средней Азии, для давления на Россию и Иран, но этого не случилось в прошлые годы, думаю, что не случится и сейчас", — отметил Михеев.

Переговоры: еще не конец

Помимо конвенции на саммите в Актау были подписаны еще шесть соглашений, в том числе в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и о предотвращении инцидентов на море.

По мнению Михеева, многие соглашения в рамках конвенции требуют дальнейшей проработки в ходе двусторонних и многосторонних консультаций, и "еще непонятно, чем все обернется".

"Разграничение дна так и не проведено, к примеру. Обозначена возможность трубопровода – против чего РФ долго выступала – это тоже должны согласовать с государствами Каспия", — отметил он.

Иранская загадка

По мнению эксперта, Ирану хотелось бы более жестких гарантий того, что на Каспии ни при каких условиях не появятся никакие военные базы третьих стран.

"Почему Иран вообще согласился на подобный вариант – до сих пор для многих остается загадкой. (Может быть — ред.), потому что Иран попал в сложную ситуацию из-за санкций… Долгое время конвенция тормозилась именно из-за иранской позиции. Иран претендовал на мощный кусок на Южном Каспии — они хотели 25% Каспия, никаких пятнадцатимильных зон не признают, и жестко на этом стояли, хотя они понимали, что этого не получат. Довольно удивительно, что они согласились на эту прибрежную зону. Возможно, там есть какие-то закулисные переговоры не в формате конвенции", — высказал мнение эксперт.

По конвенции, акватория Каспийского моря делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Размер территориальных вод равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, в своей зоне каждая страна обладает исключительным правом на промысел. В целом прикаспийские государства сами будут определять допустимый улов рыбы и других биологических ресурсов в Каспийском море и, исходя из этого, распределять его на национальные квоты. При этом в настоящий момент на Каспии действует мораторий на вылов осетрины, и, как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва готова поддержать его продление.