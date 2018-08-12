Прикаспийские страны подписали конвенцию о статусе Каспия‍

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — подписали в воскресенье конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ "конституцией" Каспийского моря, которая должна стать гарантом безопасности в регионе.

Основные договоренности

Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

По конвенции, акватория Каспийского моря делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Размер территориальных вод равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, в своей зоне каждая страна обладает исключительным правом на промысел. В целом прикаспийские государства сами будут определять допустимый улов рыбы и других биологических ресурсов в Каспийском море и, исходя из этого, распределять его на национальные квоты. При этом в настоящий момент на Каспии действует мораторий на вылов осетрины, и Москва готова поддержать его продление, заявил президент РФ Владимир Путин.

За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

Дно и недра страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений. Страны "каспийской пятерки" имеют право сооружать, а также регулировать создание и использование искусственных островов в Каспийском море, зоны безопасности которых не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и сооружений. Конвенция запрещает деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию Каспийского моря, стороны несут ответственность за ущерб.

Одними из основных можно считать положения конвенции о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран. Также документ закрепляет положение о том, что ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию внерегиональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран.

Стороны также договорились создать постоянный механизм консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Им поручено в течение шести месяцев провести первую встречу. В целом такие консультации предполагается проводить не реже одного раза в год.

Помимо конвенции на саммите в Актау были подписаны еще шесть соглашений, в том числе в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и о предотвращении инцидентов на море.

Новые идеи

Лидеры пяти стран уверены, что заключение конвенции поможет укрепить добрососедские отношения в регионе и стать импульсом для развития торговли, транспортных и энергетических проектов. Для этого был создан формат Каспийского экономического форума, который каждый год планируется проводить поочередно в одной из прибрежных стран. Решено, что первый форум пройдет в 2019 году в Туркменистане. Ожидается, что Ашхабад также может стать местом проведения и следующего саммита "каспийской пятерки", сроки проведения которого будут согласованы.

Несмотря на то, что подписание конвенции можно считать важнейшей вехой и базовым документом для сотрудничества прибрежных стран, лидеры уверены, что предстоит еще сделать немало. Так, Назарбаев выступил с идеей заключения отдельного договора по мерам доверия в области военной деятельности на Каспийском море. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул необходимость заключения соглашения о разграничении дна Каспия.

Со своей стороны Путин считает важным разработать соглашение по морскому транспорту, а также подумать о разработке документа, касающегося борьбы с наркотрафиком на Каспии.

"Безусловно, большое значение каспийские страны придают вопросам обеспечения безопасности, противодействию современным вызовам и угрозам. Нужно учитывать, что Каспий расположен вблизи очагов напряженности, зон активности международных террористов. Поэтому у наших стран есть настрой укреплять взаимодействие специальных служб и погранведомств, а также активизировать внешнеполитическую координацию", — заявил журналистам по итогам подписания документов президент РФ Владимир Путин.

Каспийские страны надеются на рост инвестиций

Каспийские страны считают, что подписанная конвенция открывает путь для роста инвестиций и стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных стран. Выступая на саммите, Назарбаев отметил, что пока показатели взаимной торговли далеки от идеала. По его мнению, следует регулярно проводить консультации между министрами экономики прибрежных стран, чтобы расширить номенклатуру товаров, поставляемых друг другу. Есть в этом вопросе и надежда на принятый в воскресенье президентами документ.

Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана подписали Конвенция о правовом статусе Каспийского моря pic.twitter.com/FRdQgXCrf4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 августа 2018 г.

Туркменистан с принятием конвенции по правовому статусу Каспийского моря рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы.

Туркменистан полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключится к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ в Европу начнет поступать к 2019-2020 годам.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и Евросоюз уже на протяжении ряда лет работают над проектом экспорта природного газа из прикаспийского региона в Европу. Подписание Конвенции по правовому статусу Каспия может ускорить эту работу.