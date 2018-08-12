РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Прикаспийские страны подписали конвенцию о статусе Каспия‍

Сюжет:
Саммит "Каспийской пятерки" (80)
124340
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — подписали в воскресенье конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ "конституцией" Каспийского моря, которая должна стать гарантом безопасности в регионе.

Владимир Путин на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Лавров назвал подписание конвенции по Каспию очень хорошим результатом
Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Основные договоренности

По конвенции, акватория Каспийского моря делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Размер территориальных вод равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, в своей зоне каждая страна обладает исключительным правом на промысел. В целом прикаспийские государства сами будут определять допустимый улов рыбы и других биологических ресурсов в Каспийском море и, исходя из этого, распределять его на национальные квоты. При этом в настоящий момент на Каспии действует мораторий на вылов осетрины, и Москва готова поддержать его продление, заявил президент РФ Владимир Путин.

За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заявления по итогам саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по итогам саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Дно и недра страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений. Страны "каспийской пятерки" имеют право сооружать, а также регулировать создание и использование искусственных островов в Каспийском море, зоны безопасности которых не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и сооружений. Конвенция запрещает деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию Каспийского моря, стороны несут ответственность за ущерб.

Одними из основных можно считать положения конвенции о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран. Также документ закрепляет положение о том, что ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию внерегиональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран.

Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Каспийские страны договорились использовать акваторию моря в мирных целях
Стороны также договорились создать постоянный механизм консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Им поручено в течение шести месяцев провести первую встречу. В целом такие консультации предполагается проводить не реже одного раза в год.

Помимо конвенции на саммите в Актау были подписаны еще шесть соглашений, в том числе в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и о предотвращении инцидентов на море.

Новые идеи

Лидеры пяти стран уверены, что заключение конвенции поможет укрепить добрососедские отношения в регионе и стать импульсом для развития торговли, транспортных и энергетических проектов. Для этого был создан формат Каспийского экономического форума, который каждый год планируется проводить поочередно в одной из прибрежных стран. Решено, что первый форум пройдет в 2019 году в Туркменистане. Ожидается, что Ашхабад также может стать местом проведения и следующего саммита "каспийской пятерки", сроки проведения которого будут согласованы.

Несмотря на то, что подписание конвенции можно считать важнейшей вехой и базовым документом для сотрудничества прибрежных стран, лидеры уверены, что предстоит еще сделать немало. Так, Назарбаев выступил с идеей заключения отдельного договора по мерам доверия в области военной деятельности на Каспийском море. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул необходимость заключения соглашения о разграничении дна Каспия.

Каспийское море
© РИА Новости, Инфографика
Каспийское море

Со своей стороны Путин считает важным разработать соглашение по морскому транспорту, а также подумать о разработке документа, касающегося борьбы с наркотрафиком на Каспии.

"Безусловно, большое значение каспийские страны придают вопросам обеспечения безопасности, противодействию современным вызовам и угрозам. Нужно учитывать, что Каспий расположен вблизи очагов напряженности, зон активности международных террористов. Поэтому у наших стран есть настрой укреплять взаимодействие специальных служб и погранведомств, а также активизировать внешнеполитическую координацию", — заявил журналистам по итогам подписания документов президент РФ Владимир Путин.

Каспийские страны надеются на рост инвестиций

Каспийские страны считают, что подписанная конвенция открывает путь для роста инвестиций и стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных стран. Выступая на саммите, Назарбаев отметил, что пока показатели взаимной торговли далеки от идеала. По его мнению, следует регулярно проводить консультации между министрами экономики прибрежных стран, чтобы расширить номенклатуру товаров, поставляемых друг другу. Есть в этом вопросе и надежда на принятый в воскресенье президентами документ.

Туркменистан с принятием конвенции по правовому статусу Каспийского моря рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы.

Владимир Путин во время встречи в аэропорту Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Путин анонсировал создание "Каспийского экономического форума"
Туркменистан полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключится к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ в Европу начнет поступать к 2019-2020 годам.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и Евросоюз уже на протяжении ряда лет работают над проектом экспорта природного газа из прикаспийского региона в Европу. Подписание Конвенции по правовому статусу Каспия может ускорить эту работу.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
lladara
Оказывается есть вопросы глобального значения, которые можно решить без НАТО, Сороса и прочих "учителей" человечества... Лиха беда начало!
17:30
12.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена