В Таджикистане заявили, что альпинисты и экипаж севшего в горах Ми-8 живы

ДУШАНБЕ, 13 авг — РИА Новости. Экипаж и все пассажиры вертолета, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, живы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсуфи.

"Определены точные координаты жесткой посадки МИ-8. Спасатели направляются к ним на помощь", — добавила Юсуфи.

Отмечается, что альпинистов готовят к эвакуации. На связь со спасателями вышел один из пассажиров — Дмитрий Кумшаев. Он рассказал, что 12 человек точно живы, у его жены травма: она ударилась головой. Чтобы показать спасателям место эвакуации, туристы жгли свои вещи.

Вместе с 13 россиянами, белорусом и испанцем эвакуации ждут и члены экипажа вертолета — граждане Таджикистана. Они также смогли выйти на связь.

Жесткая посадка

Накануне вертолет Ми-8, принадлежащий Нацгвардии Таджикистана, совершил жесткую посадку сразу после того, как поднялся из лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони.

Большинство пассажиров вертолета — россияне. Также в группе были граждане Белоруссии и Испании. В российском посольстве отметили, что отслеживают ситуацию и ждут точной информации от властей Таджикистана.